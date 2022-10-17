На экс-замгубернатора Томской области возбудили уголовное дело

В Томской области задержан замгубернатора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области задержан замгубернатора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что сегодня, 17 октября, стало известно о задержании бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ России по ч.1 ст.285 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что в декабре 2019 года между Управлением территориального развития Администрации Томского района и ООО "СпецМонтажСтрой" по результатам проведения конкурса был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству здания Корниловской средней общеобразовательной школы на сумму более 325 миллионов рублей.

Далее уточняется, что в декабре того же года между компанией «Строительная лаборатория» и Управлением территориального развития Администрации Томского района был заключен контракт по осуществлению строительного контроля по школе. После этого в 2020 году "Строительная лаборатория" направила в "СпецСтройМонтаж" более 20 предписаний об устранении выявленных нарушений при строительных работ в школе, которые подрядчиком не были устранены. Как отмечает ведомство, выполненные работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы.

Однако зная об указанных обстоятельствах, замгубернатора, организуя деятельность государственной инспекции строительного надзора (ГСН) и Департамента строительства и департамента архитектуры Томской области, дал незаконное указание начальнику ГСН о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, а начальнику Департамента – о подготовке соглашения о расторжении муниципального контракта с компании "Строительная лаборатория".

Помимо этого, подозреваемый дал незаконное указание первому заместителю Главы Администрации Томского района о принятии и оплате выполненных подрядчиком работ, подписании актов о приемке выполненных работ, создав тем самым условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 млн рублей.

"В результате указанных действий бюджету муниципального образования "Томский район" причинен имущественный вред на указанную сумму", - сообщили в СК РФ по Томской облсти.

На данный момент подозреваемый замгубернатора задержан и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора Томской области Паршуто в 2021 году декларировал доход в 4 млн рублей.