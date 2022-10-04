Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 9:17

Семьям мобилизованных томичей понадобится документ о произведенных или планируемых расходах

Данный документ нужен для оформления выплаты материальной помощи
Кирилл Колемасов
Помощь будет предоставляться единоразово.

Помощь будет предоставляться единоразово.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Департамент социальной защиты населения Томской области опубликовал список документов на получение материальной помощи. Она будет выделяться семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с мобилизацией одного из членов.

Заявителю будет необходим паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, а так же документ осуществленных и планируемых расходах.

Ранее сообщалось о том, что нуждающимся семьям мобилизованных томичей полагается материальная выплата в размере 42 012 рублей. Также отмечалось, что поданная заявка будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней.

Читайте также: В Томской области заработала горячая линия по оказанию материальной помощи семьям мобилизованных