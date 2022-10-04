Семьям мобилизованных томичей понадобится документ о произведенных или планируемых расходах

Помощь будет предоставляться единоразово. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Департамент социальной защиты населения Томской области опубликовал список документов на получение материальной помощи. Она будет выделяться семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с мобилизацией одного из членов.

Заявителю будет необходим паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, а так же документ осуществленных и планируемых расходах.

Ранее сообщалось о том, что нуждающимся семьям мобилизованных томичей полагается материальная выплата в размере 42 012 рублей. Также отмечалось, что поданная заявка будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней.

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