В Томской области заработала горячая линия по оказанию материальной помощи семьям мобилизованных

Семьям мобилизованных в трудной жизненной ситуации выплатят по 42 тысячи рублей. Фото: Алена Мищенко/АиФ-Томск

В Томской области начала работать горячая линия по оказанию материальной помощи семьям мобилизованных. Вопросы можно задать по телефону 8 (3822) 60-27-99,сообщают в пресс-службе администрации Томской области.

Власти уточнили, что на линии работают специалисты областного департамента социальной защиты населения. Сотрудники call-центра смогут подсказать в какой центр соцподдержки нужно обращаться за назначением единовременной материальной помощи и какие документы для этого потребуются.

В администрации также добавили, что материальная помощь предоставляется семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с мобилизацией члена семьи, на первоочередные нужды – покупка продуктов питания, детских товаров, оплату задолженности по коммунальным услугам и другие.

Отметим, что обращаться за назначением выплаты можно в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

Читайте также: В Томске семьям мобилизованных в трудной жизненной ситуации выплатят по 42 тысячи рублей