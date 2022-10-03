Семьи мобилизованных томичей могут получить ответ о выплате в течение 10 дней

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

В Томске нуждающиеся семьи мобилизованных мужчин могут получить ответ на заявку о выплате в течение 10 дней. В случае положительного решения назначается выплата, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель администрации Томской области.

"Если семья обратилась за материальной помощью, заявление рассматривается в течение 10 дней, в случае положительного решения назначается выплата", - сказали в департаменте социальной защиты.

Отмечается, что помощь будет предоставляться, после обращения человека в Центр социальной поддержки. С момента принятия решения об оказании помощи семьям мобилизованных томичей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прошло несколько дней. Сколько жителей региона обратилось в соцподдержку, пока что не уточняется.

Напомним, что в Томске семьям мобилизованных в трудной жизненной ситуации выплатят по 42 тысячи рублей. Обратиться за такой помощью можно по номеру горячей линии: 8 (3822) 60-27-99.