Власти Томска обещают подать отопление во все жилые дома в течение 10 дней

В Томске без тепла остаются 104 многоквартирных дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель взял на личный контроль решение проблемы отопления в городе. Без отопления на 3 октября оставались 104 многоквартирных дома, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам Руппеля, отопление во всех домах должны включить в течение 10 дней — до 13 октября.

"По его [губернатора Владимира Мазура — ред.] поручению мы переводим эту работу в ручной режим: каждый день коммунальщики должны подавать тепло не менее чем в 20-30 домов, чтобы до конца этой недели в областном центре не было ни одного многоквартирника, где бы отсутствовало отопление", — цитирует Руппеля пресс-служба администрации.

Напомним, отопительный сезон в Томске начался 15 сентября. На прошлой неделе прошла встреча Комитета городского хозяйства городской Думы, где представители "ТомскРТС" представили график подключения всех домов до 9 октября.

В Томске действуют горячие линии по вопросам подключения домов к отоплению и ГВС.