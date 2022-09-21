Избранный губернатор Томской области поручил за неделю дать отопление во все дома города

Владимир Мазур раскритиковал отсутствие горячей воды и отопления в части домов областного центра Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 21 сентября, избранный губернатор Томской области, Владимир Мазур, во время выездного совещания дал поручение коммунальным службам, теперь главная задача которых - обеспечить жителей города горячей водой и отоплением. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

Напомним, в данный момент отопление отсутствует в 487 домах, горячая вода - в 55-ти. Избранного главу региона не устроило заверение ресурсников, что количество неподключенных объектов снизится до нуля к концу следующей недели. Поэтому Мазур дал "ровно неделю" на выполнение его поручения.

Кроме того, вчера, 20 сентября, во время прямого эфира Владимир Мазур прокомментировал ситуацию, связанную с жалобами жителей Томска на отсутствие отопления в части домах.

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