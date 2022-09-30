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Общество30 сентября 2022 1:47

На горячие линии по вопросам отопления и горячей воды в Томске обратились 350 человек

Без отопления остаются около 140 жилых домов города
Кирилл Гостев
Без отопления остаются около 140 жилых домов города

Без отопления остаются около 140 жилых домов города

Фото: Ксения Высотина

Возможность обратиться на горячие линии по вопросам отопления и горячего водоснабжения у томичей будет до тех пор, пока все дома города не получат тепло, сообщает пресс-служба администрации Томска.

За неделю на горячие линии обратились около 350 человек, почти все — с вопросами о сроках подачи отопления и горячей воды в жилые дома.

Напомним, на прошлой неделе губернатор региона Владимир Мазур дал поручение коммунальным службам обеспечить жителей горячей водой и отоплением в течение семи дней. К 29 сентября без отопления оставались около 140 жилых домов, еще в 19 отсутствовала горячая вода.

Телефоны горячих линий в Кировском районе — 56-05-97, 56-52-35, 55-51-77, в Советском — 8-913-852-64-84, в Октябрьском — 65-94-93, 90-24-71, 90-24-75, в Ленинском — 51-76-90. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в Ленинском районе — круглосуточно.