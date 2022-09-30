На горячие линии по вопросам отопления и горячей воды в Томске обратились 350 человек

Без отопления остаются около 140 жилых домов города Фото: Ксения Высотина

Возможность обратиться на горячие линии по вопросам отопления и горячего водоснабжения у томичей будет до тех пор, пока все дома города не получат тепло, сообщает пресс-служба администрации Томска.

За неделю на горячие линии обратились около 350 человек, почти все — с вопросами о сроках подачи отопления и горячей воды в жилые дома.

Напомним, на прошлой неделе губернатор региона Владимир Мазур дал поручение коммунальным службам обеспечить жителей горячей водой и отоплением в течение семи дней. К 29 сентября без отопления оставались около 140 жилых домов, еще в 19 отсутствовала горячая вода.

Телефоны горячих линий в Кировском районе — 56-05-97, 56-52-35, 55-51-77, в Советском — 8-913-852-64-84, в Октябрьском — 65-94-93, 90-24-71, 90-24-75, в Ленинском — 51-76-90. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в Ленинском районе — круглосуточно.