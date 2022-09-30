Томская мэрия назвала новую дату подключения всех домов к отоплению

Тепло и горячая вода должны появиться во всех домах томичей 9 октября Фото: Александр ГЛУЗ

На заседании комитета городского хозяйства Думы Томска стало известно, в какой срок все дома томичей подключат к отоплению и горячей воде. "ТомскРТС" заявил, что по текущему графику это произойдет к 9 октября.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Томской области Владимир Мазур потребовал завершить все ремонтные работы до 29 сентября. С тех пор число домов без отопления сократилось с 487 до 140, без горячей воды — с 55 до 19 — иначе говоря, ресурсоснабжающие компании выполнили поручение лишь на 71%.

В ходе обсуждения депутат Максим Забелин предложил Думе системно подойти к решению проблем водо- и теплоснабжения.

"Надо в межсезонье приглашать на заседание комитета представителей РТС, «Тепловых сетей», городской оперативной службы, собирать статистику <...> и рассматривать конкретно каждый адрес, по каждому дому должна быть полная информация. <...> Либо мы начинаем взаимодействовать все вместе, либо расписываемся в своей некомпетентности", — цитирует Забелина пресс-служба томской Думы.

Отопительный сезон в Томске начался 15 сентября.