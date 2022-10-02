Жительниц Томска не станут призывать по частичной мобилизации. Фото: Алена Мищенко / "АиФ-Томск"

Женщин не коснутся мероприятия частичной мобилизации, объявленной в России, заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он сообщил в субботу в ходе проверки центров подготовки в Подмосковье.

«Этого не было и в планах. Мы не собираемся призывать женщин», — заявил Шойгу.

Ранее портал "Объясняем.рф", сообщая о предельных возрастах призыва, отметил, что по действующему законодательству женщины-медики в возрасте до 45 лет (с офицерским званием — до 50 лет) могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, если они находятся в запасе. Однако женщины-военнообязанные относятся к третьей категории запаса, тогда как сейчас призывают граждан, находящихся в первой категории.

Шойгу также добавил, что студентов коммерческих вузов не планируется привлекать к мобилизационным мероприятиям. Соответствующие поправки в Указ президента будут внесены в ближайшие дни. В изначальной версии Указа отсрочка предоставлена только студентам государственных вузов.

Напомним, что начало осеннего призыва по срочной службе в 2022 году перенесли на 1 ноября.

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