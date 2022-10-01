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Общество1 октября 2022 9:31

В Томской области перенесли осенний призыв на срочную службу

Призыв состоится в ноябре
Ксения Высотина
Призыв состоится в ноябре

Призыв состоится в ноябре

Фото: Алёна ГОЛЕВА

По указу Владимира Путина осенний призывна срочную службу в России был перенесен ан ноябрь. Пресс-секретарь президента также добавил, что количество призывников сократилось до 120 тысяч человек.

«Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, чтобы не усугублять было решено перенести призыв на 1 ноября», - сказал Дмитрий Песков.

Также напомним, как портал "Объясняем.рф" сообщил, что частичная мобилизация в России закончится только по решению президента Владимира Путина. Пока что отправки мобилизованных продолжаются в регионе. Читайте также: Юристы Томска ответили на вопросы по частичной мобилизации в регионе