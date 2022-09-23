"Студенты-очники не получат повестки": томские университеты ответили на вопросы о частичной мобилизации

Вузы поделились контактами, куда могут обратиться студенты. Фото: Ксения Высотина

Томские университеты рассказали своим студентам о частичной мобилизации. Вузы перечислили контактные номера, где можно проконсультироваться и получить необходимую информацию.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране.

ТГУ

В государственном университете заявили, что студентов (бакалавров, магистрантов, специалистов и аспирантов) призывать на частичную мобилизацию не будут. В том числе тех, кто обучается в военный учебных центрах. Администрация вуза также сообщает, что если студент уже закончил обучение на военной кафедре, то его все равно не будут призывать на частичную мобилизацию.

Добавляется, что если студенту ТГУ пришла повестка, то ему следует обратиться в свой деканат, на почту проректора по воспитательной и социальной работе (Сергей Павлинович Кулижский). Также можно позвонить на ситуационный центр вуза: 8-3822-785-188. Также отмечается, что по вопросам касающимся мобилизации сотрудников, можно обратиться во Второй отдел Управления комплексной безопасности ТГУ по телефону: 8-3822-529-593.

Для психологической помощи, студенты могут обратиться по телефону: 8-3822-529-593.

ТПУ

В политехническом университете студентам рассказали, что студентов-очников не призовут к частичной мобилизации. Администрация вуза также добавила, что в университете можно заказать справку для военкомата (что вы действительно студент и имеете отсрочку). Оформить ее можно в главном корпусе ТПУ в кабинете №120 (время работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), телефон: 8-3822-606-431.

В политехе также заявляют, что прошедшие обучение в военно-учебном центре, не подлежат призыву и не должны получить повестки. Также уточняется, что повестки не получат студенты-очники и аспиранты, что касаемо студентов-заочников, то они не имеют отсрочки от воинской службы. Они могут быть мобилизованы, если подпадают под категории: уже проходили службу, имеют военно-учетную специальность, подходят по возрасту и состоянию здоровья.

В случае того, если студенту ТПУ пришла повестка, ему необходимо следовать указаниям в ней. Администрация вуза отметила, что повестки могут приходить разного типа и призывают своих студентов внимательно читать, что на ней написано.

"Может прийти повестка на прохождение медицинской комиссии для определения категорий по состоянию здоровья, на получение отсрочки от прохождения военной службы на период обучения, а также для уточнения данных (например, не донесли какие-то документы или анализы и так далее). Это обычные повестки", - уточнили в ТПУ.

В вузе также действует Единая информационная линия для сотрудников и студентов: 70-63-86, написать в мессенджерах 8-913-858-2313 или на почту — Info@tpu.ru.

СибГМУ

В медицинском университете на данный момент изучают вышедший указ президента и ждет дополнительных официальных разъяснений. Позже вуз оперативно поделится всей информацией с сотрудниками и студентами. Однако СибГМУ все равно напоминает, что Министерство обороны сообщило о том, что речь о мобилизации студентов не идет.

"Вся информация об отсрочке студентов автоматически передается СибГМУ в военные комиссариаты. От студентов не требуется никаких действий, продолжайте обучаться", - сообщает администрация университета.

По дополнительным вопросам можно обратиться по номеру: 8 (3822) 909-837.

ТГПУ

В педагогическом университете студентам также сказали, что повестки в рамках частичной мобилизации получат только те, кто кто действительно служил в армии и был уволен в запас, имеет боевой опыт или окончил военное учебное заведение.

Вуз также предоставляет контактный телефон, по которому можно получить необходимую консультацию: 8-923-430-63-33. Помимо этого, можно оставлять вопросы или заявку на консультацию в WhatsApp.

ТГАСУ

В архитектурном университете просто опубликовали информацию Минобрнауки России. В посте говорится, что министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что студенты не будут мобилизованы ни при каких условиях.

Контактной информации, куда могут обратиться студенты - нет.

ТУСУР

Радио-технический университет пока что единственный, кто не опубликовал никакую информацию о частичной мобилизации.