В Томской области доля жителей старшего поколения составляет более 20%

Из этого числа численно преобладают женщины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томск присоединяется к празднованию дня старшего поколения, который проходит 1 октября. Согласно данным Томскстата, доля граждан старшего возраста превысила 20%, по сравнению с прошлыми годами.

"В общей численности жителей области доля лиц старшего возраста увеличилась с 18% в 2017 г. до 21% в 2022 г.", - сообщает статистику сайт.

Примечателен факт, что из этого числа 63,2% составляют женщины - их ровно 141 тысяча. Мужчин старшего возраста в регионе всего 36,8% - это 82 тысячи человек.

Данные показывают, что в возрасте 60-69 лет количество томских пенсионеров достигает 128,8 тыс. человек - эти показатели больше половины от общего числа - 57,8%. Вторая по счету группа в возрасте 70-79 лет – 61,5 тыс. человек, 27,6%. Самая малочисленная группа в возрасте 80 лет и старше – 32,7 тыс. человек, 14,6%.

Напомним, большинство томских пенсионеров отмечают день старшего поколения, из 10 опрошенных респондентов - шестеро признались, что день старшего поколения они празднуют ежегодно. Корреспондент "КП-Томск" провел опрос среди пенсионеров Томска. Кроме того, Пенсионеры из Томска рассказали о желанных подарках на праздник.

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