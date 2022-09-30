Большинство томских пенсионеров отмечают день старшего поколения

1 октября - день старшего поколения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из 10 опрошенных респондентов - шестеро признались, что день старшего поколения они отмечают ежегодно. Корреспондент "КП-Томск" провел опрос среди пенсионеров Томска.

«Я не отмечаю этот праздник. Все-таки хочу верить, что мой день – это день молодежи», - отметил Дарья Викторовна.

Чаще всего способ отметить день старшего поколения пенсионеры выбирают один - посидеть в кругу родственников.

«Чего юлить-то. Конечно, отмечаем. Даже празднуем. Лично мне обидно до глубины души, когда про меня забывают даже в такой маленький день», - заметила одна из респонденток.

Но несмотря на то, что многие положительно относятся к празднованию 1 октября, есть и те, кто реагирует резко на существование такой даты.

«Нет, я не отмечаю. Не понимаю, что хорошего, что я пожилой человек? Ну, живу и живу. Чего поздравлять-то с этим!» - прокомментировала одна респондентка.

Корреспондент "КП-Томск" сообщает, что все опрошенные знают о существовании праздника "День старшего поколения". Многие даже осведомлены, в каких числах он проходит.

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