Пенсионеры из Томска рассказали о желанных подарках на праздник 1 октября

1 октября отмечается День старшего поколения Фото: Дмитрий СТЕШИН

Корреспондент "КП-Томск" провел опрос среди пенсионеров Томска. Оказалось, что многие жители города старшего поколения отмечают этот праздник и даже рассказали, какие поздравления они хотели бы получить.

Старшее поколение Томска отвечает на вопрос о желанных поздравлениях стесняясь. Однако некоторые назвали целый список того, что можно подарить им и другим людям пстаршего поколения.

«Я внучке на прошлый день молодежи подарила билет на ее любимого певца у нас в Томске. Вот хотела бы тоже куда-нибудь сходить. Например, на Кадышеву или в филармонию», - рассказала Зинаида Анатольевна.

Многие отметили, что лучший подарок в этот день - внимание близких, душевные разговоры. Однако, если кто-то захочет сделать приятный подарок, то пригодятся практические вещи.

«Мне ничего не надо, сама все куплю. Главное, чтобы моя любимая семья была рядом, не забывала. А другим – матрас специальный [ортопедический], массажеры всякие, обогреватели – нужные вещи, в общем», - заметила женщина.

Также жители Томска отметили, что хотели бы больше времени проводить с близкими на массовых мероприятиях. Например, на концертах, выступлениях или просто прогулках.

«Не привычно в такой день рассчитывать на подарок. Но как по мне, просто какой-нибудь мелочи будет достаточно. Я барбариски люблю и черный чай, еще в санатории езжу, но это только летом», - прокомментировала одна из жительниц Томска.

Есть и те, кто относится ко Дню старшего поколения с особенным трепетом, наводит дома уют и зовет близких на обед.

«Да, мне очень приятно, когда мне внуки и дочка звонят, поздравляет. Я иногда пеку яблочный пирог, чтобы был лишний повод побыть с семьей вместе», - ответила респондентка.

Корреспондент "КП-Томск" отмечает, что все опрошенные делают акцент именно на том, что лучший подарок в этот и любой другой день - внимание близких людей.

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