Северный ветер и холодно будет в Томске 1 октября

Утром возможна гололедица Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В субботу, 1 октября, в Томске будет по-прежнему холодно, днем преимущественно без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометеоцентр.

Температура воздуха днем в субботу составит от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северный 2-7 м/с.

В Томской области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных местах гололедные явления. Дневная температура — от 1 до 6 градусов тепла, ветер северный 2-7 м/с.

Также томичей предупреждают, что в утреннее и ночное время возможны гололедные явления.

Напомним, первый снег выпал в области 26 сентября. В Томске - 28 сентября.