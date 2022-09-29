Из Томска уехала четвертая группа мобилизованных мужчин

Фото: Алена Мищенко/АиФ-Томск

Сегодня, 29 сентября, с вокзала Томск-2 отправилась четвертая группа мобилизованных мужчин. На перроне побывал журналист "АиФ-Томск" и выяснил, что сбор призывников начали в 11.30.

Напомним, что с понедельника, 26 сентября, с вокзала Томск-2 уже отравлялись группы призывников.

Сегодня на перроне мужчин провожали матери, отцы, жены, дети и близкие люди. Также слова напутствия произнес заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Фото: Алена Мищенко/АиФ-Томск

«Хотелось бы высказать слова благодарности за то, что вы сегодня исполняете конституционный и гражданский долг. Вы защищаете жителей нашей страны и для нас для томичей вы настоящие россияне, настоящие сибиряки! Сибиряки всегда были защитниками отечества! Вы настоящие патриоты и воины и мы не сомневаемся, что вы достойно выполните боевые задачи. Также я хотел был высказать слова благодарности вашим родным и близким за ваше воспитание», – сказал замгубернатора.

Фото: Алена Мищенко/АиФ-Томск

Толстоносов напомнил, что губернатор региона Владимир Мазур принял решение о взятии под личный контроль семей тех, кто убывает в район СВО. Власти окажут семьям любую помощь, также с сегодняшнего дня в регионе развернуты пункты сбора помощи всем мобилизованным.

Фото: Алена Мищенко/АиФ-Томск

Помимо этого замгубернатора добавил, что в ближайшее время область направит солдатам теплые спальные мешки и другие необходимые вещи.

Мужчин проводили под музыкальную композицию, которую сыграл оркестр МВД. Поезд отъехал от станции Томск-2 в 12:30.

Фото: Алена Мищенко/АиФ-Томск

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