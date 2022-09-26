"Дух у меня боевой": мобилизованный житель Томска рассказал о том, как он настроен перед отправкой в учебный центр

Журналист "КП-Томск" побывал на вокзале Томск-2.
Фото: Ксения Высотина
В Томске сегодня, 26 сентября, с вокзала Томск-2 отправилась первая группа мужчин, которых призвали в связи с частичной мобилизацией. По оценке журналиста "КП-Томск" на перроне проводили более 100 человек.
Фото: Ксения Высотина
Более 100 мужчин отравились в учебный центр. Пообщавшись с мобилизованными, журналист "КП-Томск" выяснил, что у всех разная точка сбора, кто-то направляется в Омск, кто-то в Екатеринбург, но первая остановка у томичей будет в Новосибирске.
Фото: Ксения Высотина
Мобилизованных жителей Томской области приехал проводить губернатор области Владимир Мазур. Глава региона пообещал, что все семьи, кого коснулась частичная мобилизация, он лично возьмет на контроль и обеспечит помощь.
"Дорогие земляки, уважаемые товарищи. Томичи не дожидаясь повестки, явились в военкомат. Сибиряки не могут иначе. И, действительно, сегодня очень ответственный момент – доделать дело наших прадедов. Я хочу сказать спасибо родителям, воспитавших настоящих защитников – воинов, сибиряков, которые ковали победу всегда! И нет сомнений мы скоро закончим и эту спецоперацию и вернемся с победой", - добавил Владимир Мазур.
Фото: Ксения Высотина
С речью также выступил военный комиссар региона Сергей Егерь и руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Иоанн Дроздов
Фото: Ксения Высотина
"Товарищи прапорщики, сержанты, солдаты, матросы, их родные и близкие! Хочу сказать, что томичи уже выполняют боевые задачи в составе именного томского батальона [прем. ред "Тоян"]. Вы присоединитесь к тем, кто убыл чуть раньше. Мы безусловно все будем ждать вас дома. Томск своих не бросает!", - сказал Егерь на перроне вокзала.
Фото: Ксения Высотина
Журналисту "КП-Томск" также удалось пообщаться с одним из мужчин, который был призван в рамках частичной мобилизации. Александр рассказал корреспонденту, что забрал повестку сам и явился в военкомат.
"Дух у меня боевой, еду в родную часть, был танкистом", - рассказал 26-летний Александр.
Мужчина также отметил, что в городе у него остается жена и ребенок.
Фото: Ксения Высотина
После вступительных речей иерей Иоанн Дроздов раздал мобилизованным нагрудные иконки. В вагоны мужчин проводили под музыкальную композицию "Прощание славянки".
Фото: Ксения Высотина