"Дух у меня боевой": мобилизованный житель Томска рассказал о том, как он настроен перед отправкой в учебный центр

Журналист "КП-Томск" побывал на вокзале Томск-2. Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 26 сентября, с вокзала Томск-2 отправилась первая группа мужчин, которых призвали в связи с частичной мобилизацией. По оценке журналиста "КП-Томск" на перроне проводили более 100 человек.

Фото: Ксения Высотина

Более 100 мужчин отравились в учебный центр. Пообщавшись с мобилизованными, журналист "КП-Томск" выяснил, что у всех разная точка сбора, кто-то направляется в Омск, кто-то в Екатеринбург, но первая остановка у томичей будет в Новосибирске.

Фото: Ксения Высотина

Мобилизованных жителей Томской области приехал проводить губернатор области Владимир Мазур. Глава региона пообещал, что все семьи, кого коснулась частичная мобилизация, он лично возьмет на контроль и обеспечит помощь.

"Дорогие земляки, уважаемые товарищи. Томичи не дожидаясь повестки, явились в военкомат. Сибиряки не могут иначе. И, действительно, сегодня очень ответственный момент – доделать дело наших прадедов. Я хочу сказать спасибо родителям, воспитавших настоящих защитников – воинов, сибиряков, которые ковали победу всегда! И нет сомнений мы скоро закончим и эту спецоперацию и вернемся с победой", - добавил Владимир Мазур.

Фото: Ксения Высотина

С речью также выступил военный комиссар региона Сергей Егерь и руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Иоанн Дроздов

Фото: Ксения Высотина

"Товарищи прапорщики, сержанты, солдаты, матросы, их родные и близкие! Хочу сказать, что томичи уже выполняют боевые задачи в составе именного томского батальона [прем. ред "Тоян"]. Вы присоединитесь к тем, кто убыл чуть раньше. Мы безусловно все будем ждать вас дома. Томск своих не бросает!", - сказал Егерь на перроне вокзала.

Фото: Ксения Высотина

Журналисту "КП-Томск" также удалось пообщаться с одним из мужчин, который был призван в рамках частичной мобилизации. Александр рассказал корреспонденту, что забрал повестку сам и явился в военкомат.

"Дух у меня боевой, еду в родную часть, был танкистом", - рассказал 26-летний Александр.

Мужчина также отметил, что в городе у него остается жена и ребенок.

Фото: Ксения Высотина

После вступительных речей иерей Иоанн Дроздов раздал мобилизованным нагрудные иконки. В вагоны мужчин проводили под музыкальную композицию "Прощание славянки".