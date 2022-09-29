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Общество29 сентября 2022 5:36

"Все хорошо": мобилизованный житель Стрежевого рассказал о том, как он обустроился

Мобилизованный житель Стрежевого рассказал о том, как он обустроился
Ксения Высотина
Житель города Стрежевой Томской области рассказал о том, как он обустроился.

Житель города Стрежевой Томской области рассказал о том, как он обустроился.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель города Стрежевой Томской области рассказал о том, как он обустроился. Мужчина показал, какую им выдали одежду и где их поселили.

"Обмундирование все абсолютно новое. И зимнее и летнее, нательное белье, носки, перчатки, шапка зимняя, котелок новый, сухой паек, мыло и туалетные принадлежности",- говорит мужчина на видео, которое опубликовали в "Регион-70".

Мобилизованный также сказал, что военнослужащих разместили в палатке с отоплением и выдали постельное белье и полотенце.

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