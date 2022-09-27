Горячая линия 122 в Томской области принимает до 1000 звонков в сутки

Губернатор Томской области поручил оказывать мобилизованным и их семьям всестороннюю помощь Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел заседание мобилизационного штаба Томской области и рассказал о ходе проведения частичной мобилизации жителей региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

Мазур поручил до конца вторника, 27 сентября, создать мобилизационные штабы во всех муниципалитетах региона, а также организовать личный прием граждан главами городов и районов прямо в военкоматах. Губернатор подчеркнул, что Томская область окажет всестороннюю поддержку семьям мобилизованных жителей.

"Речь идет о самых разных житейских ситуациях – помочь с дровами, кормами, лекарствами, поддержкой детей и так далее", — отметил губернатор.

Кроме того, Владимир Мазур признал, что в редких случаях в списках оказываются граждане, не соответствующие озвученным Минобороны критериям, и зачитал несколько обращений в соцсетях. Губернатор подчеркнул, что такие случаи следует оперативно рассматривать и давать разъяснения.

По данным областной администрации, на федеральную горячую линию 122 поступает до 1 тысячи звонков в сутки.