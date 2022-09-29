Томский военком Егерь рекомендует не собирать продукты для мобилизованных

Военнослужащим предоставят все необходимое для пропитания
Фото: Иван Макеев
Сергей Егерь, военный комиссар Томской области, попросил томичей не приносить в пункты сбора помощи мобилизованным продукты питания.
"Все призванные по частичной мобилизации томичи обеспечиваются Министерством обoроны РФ необходимой экипировкой по прибытию на место сборов", - заявил военком.
Кроме того, военком заявил, что в дорогу мобилизованным жителям Томской области также будут выданы продукты для пропитания.
Напомним, в Томской области началась акция "Носки солдатам", где все желающие могут принести шерстяные носки для мобилизованных граждан. Кроме того, открыты 5 пунктов приема вещей.
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