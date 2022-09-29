В Томске появилось 5 пунктов сбора вещей для мобилизованных граждан

Жители города могут принести необходимые вещи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба мэрии Томска сообщает об открытии нескольких пунктов приема вещей для мобилизованных жителей города. Опубликован адрес пунктов и необходимые вещи.

Томичи могут принести вещи, обмундирование и походные принадлежности для обеспечения более комфортной службы мобилизованных.

Пункты сбора работают по будням:

В администрации Октябрьского района по адресу ул. Пушкина, 17 (доп. информация по телефону 90-24-84);

В администрации Советского района - ул. Елизаровых, 59 (доп. информация по телефону 54-07-98);

В администрации Кировского района - пр. Кирова, 11А (доп. информация по телефону 56-46-44);

В администрации Ленинского район - ул. К. Маркса, 34 (доп. информация по телефону 51-71-43);

В управление социальной политики администрации Томска - ул. Белозерская, 24 (доп. информация по телефону 90-94-11).

В пунктах принимаются: Теплые мужские вещи; Термобелье; Спальные мешки; Туристические коврики; Термоноски и тактические перчатки; Шапки, балаклавы; Средства индивидуальной гигиены; Фонарики и батарейки; Дождевики.

Напомним, жители Томской области могут поучаствовать в акции "Носки солдатам", достаточно купить или связать шерстяные носки 42-45 размеров с высоким паголенком и принести их в пункт приема по адресу улица Татарская, 16.

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