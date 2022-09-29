В Томской области производство металлический изделий выросло на 70%

Заметен рост и в других отраслях промышленности Фото: Алексей БУЛАТОВ

За восемь месяцев 2022 года промышленное производство увеличилось на 0,5% по сравнению с показателями 2021 года. Растут показатели у добычи полезных ископаемых, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха. Это следует из отчета Томскстата.

Первое место по показателям занимает производство готовых металлических изделий - 70,4%. Производство машин электрических и специализированной аппаратуры оказалось на втором месте - 36,4%, третья позиция - производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 36,0%. Четвертое место у выпуска прочих инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний - 33,9%.

Заметны также успехи в увеличении производства электрического оборудования - 23,7%. Рост зафиксировали в производстве приборов для контроля прочих физических величин, металлургических изделий и в прочем.

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