Жители Томской области могут поучаствовать в акции "Носки солдатам"

Достаточно купить или связать шерстяные носки определенных размеров Фото: Олег ЗОЛОТО

Обладминистрация сообщает о проведении благотворительной акции "Носки солдатам". В ней могут принять участие все желающие жители региона.

"Достаточно купить или связать шерстяные носки 42-45 размеров с высоким паголенком, так чтобы, сложив носок пополам – стопа и паголенок были одинаковой длины", - говорится в сообщении.

Кроме того, на каждую пару носков необходимо добавить ярлык с размером и, по желанию, свое имя и населенный пункт. Все шерстяные носки направят в воинские подразделения зон СВО.

Пункт сбора по акции находится по улице Татарская, 16 (региональный центр развития образования в Томске). Режим работы: с 9.00 до 17.00. Телефон: 8(3822) 515-666.

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