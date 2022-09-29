В Томске 30 студентов ТПУ по ошибке получили повестки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 28 сентября почти 30 студентов Томского политехнического университета получили повестки по частичной мобилизации, никого из обучающихся не забрали, заявили в пресс-службе ТПУ в ответ на запрос "КП-Томск". Студентам очной и очно-заочной формы обучения согласно президентскому указу предоставлены отсрочки до конца обучения.

В университете уточнили, что повестки пришли не только уроженцам Томска и Томской области, но и студентам из таких регионов, как Хакасия или Республика Алтай. Каждый случай был урегулирован с военными комиссариатами индивидуально.

"С военкоматами напрямую работают Второй отдел управления проректора по образовательной деятельности и управление социальной политики и организационной работы. По каждому случаю вуз связывается отдельно с ответственными сотрудниками в официальных ведомствах", — говорится в сообщении.

В университете также сообщили об одном известном случае мобилизации сотрудника. Напомним, ранее ректор ТПУ Дмитрий Седнев объявил о единовременной выплате таким сотрудникам в качестве меры поддержки.

Пресс-служба Томского государственного университета сообщила, что студенты вуза по вопросам получения повестки не обращались, но университет готов помогать студентам в таких ситуациях.

В ТПУ работает Единая информационная линия для студентов и сотрудников. Обратиться на нее можно по телефону 70-63-86, в мессенджерах — 8-913-858-23-13, или по почте info@tpu.ru. В ТГУ с повесткой нужно приходить в свой деканат либо обращаться по телефону ситуационного центра вуза — 8(3822)785-188.

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