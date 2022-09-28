Власти Томской области разрабатывают пакетный комплекс мер поддержки семьям мобилизованных Фото: Ксения Высотина

В Томской области появится пакет мер социальной поддержки членам семей граждан, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил РФ, сообщает пресс-служба областной администрации. Об этом заявил вице-губернатор по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков.

Напомним, 27 сентября губернатор региона Владимир Мазур поручил развернуть мобилизационные штабы в каждом райцентре региона. Чтобы проблемы жителей, требующие координации нескольких служб, решались оперативно, в штабах будут созданы межведомственные рабочие чаты.

"Отдельные муниципалитеты на своем уровне уже приняли некоторые решения, например, об освобождении от оплаты за посещение детей детсадов и других дошкольных учреждений. Наше предложение — действовать всем вместе и принять единые меры для жителей всего региона", — заявил Рожков на совещании с главами городов и районов области.

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