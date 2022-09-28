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Общество28 сентября 2022 7:13

Власти Томской области разрабатывают пакетный комплекс мер поддержки семьям мобилизованных

Распространить меры предлагается на всех жителей региона
Кирилл Гостев
Власти Томской области разрабатывают пакетный комплекс мер поддержки семьям мобилизованных

Власти Томской области разрабатывают пакетный комплекс мер поддержки семьям мобилизованных

Фото: Ксения Высотина

В Томской области появится пакет мер социальной поддержки членам семей граждан, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил РФ, сообщает пресс-служба областной администрации. Об этом заявил вице-губернатор по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков.

Напомним, 27 сентября губернатор региона Владимир Мазур поручил развернуть мобилизационные штабы в каждом райцентре региона. Чтобы проблемы жителей, требующие координации нескольких служб, решались оперативно, в штабах будут созданы межведомственные рабочие чаты.

"Отдельные муниципалитеты на своем уровне уже приняли некоторые решения, например, об освобождении от оплаты за посещение детей детсадов и других дошкольных учреждений. Наше предложение — действовать всем вместе и принять единые меры для жителей всего региона", — заявил Рожков на совещании с главами городов и районов области.

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