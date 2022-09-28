В Томской области айтишники смогут оформить отсрочку через Госуслуги

В Томской области работники IT-компаний могут оформить заявление на отсрочку через Госуслуги. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области работники IT-компаний могут оформить заявление на отсрочку через Госуслуги. Заполняя заявку на портале, нужно проверить свои данные, такая информация появилась на официальном telegram-канале Минцифры России.

"Минцифры открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы направить заявление на отсрочку, работнику в сфере IT-технологий понадобится:

- Заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. Стоит обратить внимание, что при редактировании CSV файла в Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с "0", будут стираться, это нормально, исправлять это не нужно.

- Далее нужно открыть сервис на Госуслугах (пока, во избежание DDoS-атак, услуга доступна только с территории России), проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т.д.).

- Ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.).

- Указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома) из приложения 1 к приказу. Если вы не нашли свою специальность в нем, посмотрите таблицу соответствия специальностей в приложении 2.

- Заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т.д.).

- Прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи.

- Отправить заявку.

Утоняется, что Минцифры после обработки направит их в Генштаб. Решение о не привлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября.

Ранее сообщалось, что Минцифры рекомендовало дать отсрочку томским айтишникам с непрофильным образованием.