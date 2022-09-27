В Томских районах появятся штабы по поддержке мобилизованных и их семей

В районах Томска создадут штабы по поддержке мобилизованных и их семей. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В районах Томска создадут штабы по поддержке мобилизованных и их семей. Такое указание дал губернатор области, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"27 сентября, губернатор Томской области Владимир Мазур провел в администрации региона областной мобилизационный штаб, в состав которого вошли заместители губернатора, военный комиссар Томской области и главы региональных управлений силовых ведомств. По ВКС в заседании приняли участие главы всех муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что Мазур поручил главам муниципалитетов самим принимать участие в разъяснительной работе, вести приемы по личным вопросам прямо в военкоматах, которые испытывают большую нагрузку.

По указу губернатора региона, до сегодняшнего дня, 27 сентября, мобилизационные штабы должны быть созданы во всех муниципальных образованиях.

«Мы не должны оставить ни одну семью без поддержки. Речь идет о самых разных житейских ситуациях – помочь с дровами, кормами, лекарствами, поддержкой детей и так далее. Помочь людям пережить трудное время – это наша обязанность, дело чести и совести», – подчеркнул Владимир Мазур.