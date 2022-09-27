Детские сады Томска примут детей мобилизованных томичей вне очереди Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 27 сентября дети из семей жителей Томска, призванных в рамках частичной мобилизации, смогут рассчитывать на приоритетное предоставление места в детсадах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Для получения места вне очереди матери детей могут написать заявление в городской департамент образования, приложив к нему справку из военкомата и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в городской Думе рассмотрят предложение освободить от платы за муниципальные детские сады жительниц Томска, чьи мужья были призваны по частичной мобилизации.

Напомним, первый эшелон с мобилизованными томичами отправился с вокзала "Томск-2" в понедельник.