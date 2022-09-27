Новым вице-губернатором по промышленной политике Томской области стал Юрий Баев

Ранее этот пост занимал Игорь Шатурный. Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

Губернатор Томской области, Владимир Мазур, продолжает кадровые перестановки. Во вторник, 27 сентября, пресс-служба администрации региона сообщила о новых изменениях в штате.

"Владимир Мазур временно возложил обязанности заместителя губернатора по промышленной политике на Юрия Баева", - говорится в сообщении.

Юрий Баев, начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, будет врио заместителя губернатора по промышленной политике до решения кадрового вопроса.

Напомним, в период кадровых перестановок восемь заместителей сохранили свои места. Контракт не был продлен только с Игорем Шатурным, который ранее занимал пост заместителя по промышленной политике. Кроме того, новым вице-губернатором Томской области по строительству и инфраструктуре назначен Николай Руппель.

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