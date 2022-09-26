Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал отставку своего зама Шатурного Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал отставку заместителя по промышленной политике Игоря Шатурного.

Напомним, в понедельник стало известно о кадровых перестановках в кабинете губернатора. Восемь заместителей сохранили свои места. Контракт не был продлен только с Шатурным.

"Я благодарен Игорю Николаевичу за работу, но, считаю, ему вполне хватило 15-ти лет для того, чтобы реализовать свой потенциал в должности заместителя губернатора", - приводит слова Мазура пресс-служба администрации.

Игорь Шатурный занял должность заместителя губернатора Томской области с 2007 года.

Ранее также стало известно, что на место вице-губернатора по строительству и инфраструктуре был назначен Николай Руппель.