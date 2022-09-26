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Общество26 сентября 2022 9:30

Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал отставку своего зама Шатурного

Большинство заместителей сохранили свои посты
Кирилл Гостев
Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал отставку своего зама Шатурного

Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал отставку своего зама Шатурного

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал отставку заместителя по промышленной политике Игоря Шатурного.

Напомним, в понедельник стало известно о кадровых перестановках в кабинете губернатора. Восемь заместителей сохранили свои места. Контракт не был продлен только с Шатурным.

"Я благодарен Игорю Николаевичу за работу, но, считаю, ему вполне хватило 15-ти лет для того, чтобы реализовать свой потенциал в должности заместителя губернатора", - приводит слова Мазура пресс-служба администрации.

Игорь Шатурный занял должность заместителя губернатора Томской области с 2007 года.

Ранее также стало известно, что на место вице-губернатора по строительству и инфраструктуре был назначен Николай Руппель.