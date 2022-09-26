Новым вице-губернатором Томской области по строительству и инфраструктуре назначен Николай Руппель

Владимир Мазур провел первые перестановки в губернаторском кабинете. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Администрация Томской области 26 сентября анонсировала первые кадровые решения избранного губернатора Владимира Мазура.

В то время как большинство членов предыдущей команды сохранили свои должности, новым заместителем губернатора по строительству и инфраструктуре стал Николай Руппель, уроженец села Малиновка Томского района. В должности он сменил Дмитрия Ассонова, назначенного временно исполняющим обязанности после ухода Евгения Паршуто в мае этого года.

Вместе с избранным губернатором Николай Руппель работал в "Запсибгазпроме", в администрациях Тобольска и Калужской области. Его предыдущая должность — заместитель префекта Северного административного округа Москвы.

"Николай Яковлевич - настоящий профессионал своего дела, я имел возможность в этом убедиться и в Тюмени, и в Тобольске, и в Калуге, и в Томске", - подчеркнул Владимир Мазур. Губернатор дал понять, что рассчитывает на опыт Руппеля в наведении порядка в градостроительстве и реализации национальных и региональных проектах.

В результате перестановок также оставил пост вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.