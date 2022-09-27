Ударивший женщину ножом томич проведет 4 с половиной года в колонии Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Ранее судимый житель Бакчарского района Томской области признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью своей знакомой и проведет 4,5 года в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Решение суда вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, местный житель в феврале 2022 года распивал спиртное в компании знакомых, с одним из которых вступил в спор. В конфликт вмешалась гостья мужчины, тот разозлился на нее и нанес удар ножом в живот, причинив ее здоровью тяжкий вред.

Информация о прежних судимостях виновного стала основанием отказать ему в смягчении приговора. Осужденный приступил к отбытию наказания.

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