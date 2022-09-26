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Общество26 сентября 2022 13:01

В 6 районах Томской области с 27 по 30 сентября ожидается высокий уровень пожароопасности

Предупреждает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Алёна ГОЛЕВА
Предупреждает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Предупреждает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба МЧС России по Томской области опубликовала предупреждение Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Местами по области 27-30 сентября сохранится высокий уровень пожароопасности.

"4 класс пожарной опасности сохранится в следующих районах области: Асиновский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Тегульдетский", - говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.

Напомним, 24 сентября в селе Баткат Шегарского района произошло возгорание жилого дома. В доме проживала многодетная семья из девяти человек. В результате пожара погибли три человека: двое взрослых и пятилетний ребенок. Еще четверо детей доставили в медицинские учреждения, трое других детей были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Томска.

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