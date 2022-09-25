Четыре ребенка госпитализировали в больницу после пожара в томском селе Баткате

Трое других детей были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи 2 Томска. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в селе Баткат в результате пожара 4 ребенка пострадали. Сейчас дети доставлены в больницу, сообщает облздрав.

"По информации территориального центра медицины катастроф, четверо детей (двух, четырёх, семи и девяти лет) были доставлены в больницы сегодня, 25 сентября, после пожара в с. Баткат Шегарского района", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что один из детей - мальчик 4 лет - находится в реанимационном отделении Шегарской районной больницы в тяжелом состоянии. У ребенка острое ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени.

Уточняется, что трое других детей были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи 2 Томска. У них диагностировано ингаляционное отравление продуктами горения легкой степени.

Напомним, что в селе Баткат Шегарского района Томской области в 60 км от областного центра в ночь на 24 сентября сгорел одноэтажный жилой дом. В доме проживала многодетная семья из девяти человек. В результате пожара погибли три человека: двое взрослых и пятилетний ребенок.