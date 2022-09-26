Прямой эфир по вопросам ЖКХ Томской области пройдет 28 сентября

Жители города и области могут задавать вопросы по горячей воде и отоплению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что в среду, 28 сентября, пройдет прямой эфир по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным услугам. Эксперт ответ на все волнующие вопросы.

"Прямой эфир по теме "Особенности защиты прав потребителей при предоставлении коммунальных услуг по отоплению и горячей воде ненадлежащего качества", - говорится в сообщении.

На вопросы горожан ответит Дмитрий Шенбергер, эксперт центра общественного контроля "ЖКХ Контроль". Он расскажет, какие требования предъявляются к качеству коммунальных услуг, как защитить свои права и потребовать компенсацию за некачественную услугу.

Напомним, избранный губернатор Томской области 21 сентября поручил за неделю дать отопление во все дома города. В ходе эфира 20 сентября он высказался насчет жалоб томичей на отсутствие горечей воды и отопления.

Подключиться к трансляции можно 28 сентября 15.00 в официальных сообществах администрации Томска во ВКонтакте и группе в Одноклассниках.

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