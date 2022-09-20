"Нет приличных слов": избранный губернатор Томской области высказался о старте отопительного сезона

Отопительный сезон в Томске должен был начаться 15 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Избранный губернатор Томской области Владимир Мазур высказал мнение о начале отопительного сезона в Томске во время прямого эфира "ВКонтакте".

Отопительный сезон в этом году из-за холодной погоды начался 15 сентября — среднесуточная температура в городе установилась на отметке ниже 8 градусов, а ночами приближается к нулю. Однако многие томичи по-прежнему жалуются на холодные батареи в квартирах.

Кроме того, ряд домов в городе остаются без горячего водоснабжения, некоторые из них оказались не подготовлены к отопительному сезону. В середине месяца управляющая компания "ТомскРТС" пообещала подать горячую воду во все дома города к концу сентября.

"Каждый третий вопрос — об отсутствии в домах горячей воды и отопления. Я ежедневно спрашиваю отчет с руководства города, с профильного областного департамента, но не буду сейчас рассказывать о причинах, ситуации, проблемах. Я не нахожу приличных слов, потому что нельзя так затягивать отопительный сезон", — заявил Владимир Мазур в ходе прямого эфира.

Избранный глава региона добавил, что считает сложившуюся ситуацию ненормальной и в ближайшие дни проведет заседание регионально-отраслевого штаба по ЖКХ, где обсудят все вопросы жителей города, в том числе и по отопительному сезону.

Ранее в "ТомскРТС" объясняли задержки по срокам подачи тепла и горячей воды устранением дефектов на подводящих теплотрассах к отдельным домам. Отметим, что в Северске о подключении всех многоквартирных домов к отоплению сообщили еще 16 сентября.