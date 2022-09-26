Жительница Северска не выплатила почти 120 тысяч алиментов своему ребенку

Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В силу вступил приговор в отношении жительницы Томской области, которая неоднократно избегала выплат для своего ребенка, так как была лишена родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Ведомство уточняет, что с 2011 года по решению суда жительница Северска, лишенная родительских прав в отношении своей дочери, обязана ежемесячно выплачивать средства на ее содержание. Однако, работая официально и имея заработок 40 тысяч рублей, женщина не выплачивала деньги на содержание своего ребенка. В итоге у нее накопился долг в размере 116 тысяч рублей.

"При этом ранее женщина уже привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, однако должных выводов для себя не сделала. За содеянное суд приговорил виновную к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Северчанка уже отбывала наказания не связанные с лишением свободы, но отношения к вопросу содержания своего ребенка не пересмотрела. За это суд приговорил ее к полугоду лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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