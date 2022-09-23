В общежитиях ТГУ развернут участки оповещения в связи с частичной мобилизацией

Фото: Ксения Высотина

В Томске в ТГУ развернут участки оповещения в связи с частичной мобилизацией. Журналисту издания "АиФ-Томск" рассказали в военном комиссариате Томской области, что они создаются, для оповещения граждан по месту жительства.

Фото: предоставлено студентом

«Участки оповещения разворачиваются в связи с указом президента о частичной мобилизации», - сказал начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Томской области Александр Тищенко.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с недавним указом президента РФ о частичной мобилизации.

Напомним, что частичная мобилизация не коснется томских студентов.

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