Томичам на заметку: Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации граждан с 21 сентября

Об этом заявил президент в своем обращении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 сентября, состоялась прямая линия с президентом Российской Федерации. В результате обсуждений было несколько заявлений, одно из которых стала информация о частичной мобилизации граждан страны.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

"Указ о частичной мобилизации подписан. Мероприятия начнутся с 21 сентября. Особо подчеркну, что граждане РФ, призванные по мобилизации, получат все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - заключил президент.

Частичная мобилизация начнется уже сегодня.