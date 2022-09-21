"Томских студентов не коснется": из регионов России будут призваны 300 тысяч резервистов в рамках частичной мобилизации

"КП-Томск" связалась с военным комиссариатом Томской области. Фото: Алексей ФОКИН

В рамках частичной мобилизации из регионов России будет призвано 300 тысяч резервистов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. В результате обсуждений было несколько заявлений, одно из которых стала информация о частичной мобилизации граждан страны.

"Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт", - заявил министр обороны.

Шойгу также добавил, что о мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на СВО и срочники.

На сайте Кремля размещен текст указа "Об объявлении частичной мобилизации в РФ", где сказано, что в период частичной мобилизации военнослужащие-контрактники и мобилизованные граждане могут быть уволены со службы по достижении предельного возраста службы, по состоянию здоровья и в случае приговора суда.

Также добавим, что корреспондент "КП-Томск" попытался связаться с представителями военного комиссариата Томской области, чтобы получить официальную информацию о том, кто из томичей попадает под частичную мобилизацию. Однако давать комментарии отказались и сообщили, что вся информация будет позже.