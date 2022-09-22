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Общество22 сентября 2022 10:38

Владимир Мазур прокомментировал свое возведение в должность губернатора Томской области

Владимир Мазур официально губернатор Томской области с 22 сентября
Алёна ГОЛЕВА
Владимир Мазур официально губернатор Томской области с 22 сентября

Владимир Мазур официально губернатор Томской области с 22 сентября

Фото: Ксения Высотина

Владимир Мазур в своем Telegram-канале прокомментировал инаугурацию губернатора, пообещав защищать права и свободы жителей Томска.

"Вступая в должность губернатора Томской области, клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Томской области и законы Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию области и благополучию ее жителей", - написал губернатор.

Напомним, выборы нового губернатора Томской области проходили 10 и 11 сентября 2022 года, 22 сентября Владимир Мазур стал официальным главой региона.