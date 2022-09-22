Владимир Мазур официально вступил в должность губернатора Томской области

Владимир Мазур принял присягу. Фото: Ксения Высотина

В Томске в театре Драмы 22 сентября прошла инаугурация Владимира Мазура. Теперь бывший врио губернатора стал официально главой Томской области. Журналист "КП-Томск" побывал на торжественной церемонии.

Фото: Ксения Высотина

Инаугурация прошла в большом зале Драмтеатра в рамках 14-го собрания облдумы. На церемонию губернатор Томской области пришел с женой и тремя младшими дочерьми.

Фото: Ксения Высотина

Владимир Мазур публично принес клятву в качестве нового губернатора.

Фото: Ксения Высотина

На мероприятии также присутствовали чиновники, депутаты, представители общественных и религиозных организаций и бизнеса. В числе почетных гостей были замечены: сенатор Виктор Кресс, депутаты Госдумы Татьяна Соломатина и Владимир Самокиш и замполпреда президента в СФО Вадим Головко.

Фото: Ксения Высотина

Виктор Кресс также один из первых поздравил Владимира Мазура с новой должностью.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что на выборах нового губернатора Томской области Владимир Мазур набрал почти 85% голосов.