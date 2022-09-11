В Томской области начался второй день выборов нового губернатора региона

Фото: Избирательная комиссия Томской области.

В Томске и в регионе вчера, 10 сентября, завершился первый день выборов нового губернатора. В первый день в голосовании приняло участие 96 675 жителей Томской области. По данным избирательной комиссии в первый день на участках не было зафиксировано нарушений.

Вчера, 10 сентября, учитывая ДЭГ общая явка на выборах губернатора Томской области в первый день составила порядка 15,2%. Больше всего человек проголосовало в Северской городской комиссии (почти 14 тысяч избирателей) и в Октябрьской комиссии Томска (почти 13 тысяч избирателей)

"КП-Томск" продолжает вести прямую трансляцию с выборов нового губернатора:

22.00 - Избирательная комиссия сообщила предварительные итоги выборов губернатора Томской области.

20.00 - В Томской области завершились выборы нового губернатора.

18.00 - Почти 196 тысяч томичей приняли участие в выборах (по состоянию на 18.00 11 сентября).

15.40 - Проект повестки заседания Избирательной комиссии Томской области пройдет сегодня в 16.00.

15.00 - Почти 170 тысяч жителей Томской области уже приняли участие в выборах нового губернатора (по состоянию на 15.00 11 сентября).

14.40 - Жители Томской области следят за выборами в Центре общественного наблюдения.

12.00 - Более 130 тысяч жителей Томской области уже приняли участие в выборах нового губернатора (по состоянию на 12.00 11 сентября).

10.00 - Более 105 тысяч жителей Томской области уже приняли участие в выборах нового губернатора (по состоянию на 10.00 11 сентября).

9.20 - Заммэра Томска по социальной политике принял участие в выборах губернатора.

8.00 - В Томской области стартовал второй день выборов нового губернатора.