Категории запаса: жителям Томска рассказали, кого могут призвать в рамках частичной мобилизации

Жителям Томска и региона рассказали, кто может попасть под призыв в рамках частичной мобилизации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям Томска и региона рассказали, кто может попасть под призыв в рамках частичной мобилизации. Издание "АиФ-Томск" подготовило список категорий.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Тогда сообщалось, что из регионов России будут призваны 300 тысяч резервистов в рамках частичной мобилизации. Ранее томский юрист также рассказала, что частичная мобилизация – это призыв запасников от 18 до 50 лет, как пояснил юрист.

На основании закона, журналисты подготовили список, кто может попасть под призыв. Уточняется, что резервистов распределяют по трем основным группам – 1, 2 или третья группа. Группа присваивается в соответствии с возрастом военнослужащего и званием.

Если быть точнее, то к первой категории относятся те, кто не получил офицерский чин и младше 35 лет; младший офицерский состав до 45 лет (лейтенанты, капитаны). Помимо этого, к этой категории относятся старшие офицеры (майоры, подполковники) до 50 лет, подполковники, капитаны 1 ранга до 55 лет, а также высшее руководство до 60 лет. Первые на службу прибывают офицеры высшего эшелона.

Ко второй категории относятся запасники, которые относятся к старшей возрастной группе. То есть те, кто не прошел в первую волну мобилизации по состоянию здоровья. Это простые солдаты от 35 до 45 лет, которые не получили офицерское звание, старшие офицеры от 50 до 55 лет, младший руководящий состав. Также сюда относятся те, кто не прошел службу по призыву из-за состояния здоровья (категория В и Г).

И в третью категорию попадают рядовые, матросы, прапорщики и мичманы старшей возрастной категории. Низший офицерский состав до 50-55 лет, капитаны 2 и 3 ранга, а также подполковники – до 60 лет. Также могут призвать военнообязанных женщин до 50 лет. Третья категория призывается в случае, если военные действия длятся более одного года.