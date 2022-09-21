Юрист Сапожникова объяснила томичам разницу между частичной и полной мобилизацией

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Томский юрист Марина Сапожникова объяснила разницу между частичной и полной мобилизацией. В беседе с изданием "АиФ-Томск" она рассказала, что сейчас призывать будет тех, кто находится в запасе и у кого есть нужная военная специальность.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. В ее рамках из регионов России будет призвано 300 тысяч резервистов.

Специалист пояснила, что существует две разновидности мобилизации: полная и частичная. В целом, мобилизация – это комплекс мероприятий по переводу экономики и вооруженных сил на работу в условиях военного времени.

«Полная мобилизация - это объявление военного положения, призыв и резервистов, и запасников, переход всей экономики на военные рельсы. Частичная мобилизация — призыв запасников от 18 до 50 лет», - уточнила юрист.

Сапожникова также отметила, что согласно указу президента РФ Владимира Путина, призывать будет тех, кто находится в запасе и у кого есть нужная военная специальность. Уточняется, что призывать не будут только работников оборонного комплекса РФ.

«В общем, Минобороны будет решать, кого и сколько призвать в каждом регионе. Возможно, позднее, будут даны более четкие указания», - добавила Мария.

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