Жители Томска с 22 сентября смогут посмотреть пять новых фильмов в кинотеатрах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В томских кинотеатрах «Гудвин» и «Кинополис» с 22 сентября горожане смогут посмотреть пять новых фильмов. В списке премьер: фэнтези, мелодрама, мистический триллер и др.

Воронья лощина 16+

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Мистический триллер

1830 год. Молодой Эдгар — один из лучших кадетов престижной академии Вест-Пойнт. Путешествуя в компании друзей, он случайно оказывается в городке Воронья лощина, где проводит несколько зловещих дней, наполненных загадочными событиями и мистическими пророчествами, которые навсегда изменят его судьбу. Эдгар Аллан По станет писателем и по прошествии времени обретет мировую славу…

Голодные сердца 16+

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Мелодрама

Джуд и Мина, американец и итальянка, случайно знакомятся в Нью-Йорке, влюбляются и не успевают оглянуться, как женятся и становятся родителями. Но события принимают тревожный оборот с рождением сына.

Номинации и награды

Премии «Лучший актер» (Адам Драйвер) и «Лучшая актриса» (Альба Рорвахер) на 71-м Венецианском кинофестивале, семь номинаций на итальянский «Оскар» – премию «Давида ди Донателло», семь номинаций на «Серебряную ленту» и участие в более чем 50 европейских кинофестивалях

Барракуда 18+

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Триллер

В преступном мире все содрогаются от имени «Барракуда». Он — настоящий профессионал своего дела. Но когда жертвой мафии становится невинная 15-летняя девочка, он идет против всех правил и направляет всю ярость на своих же работодателей.

Французский мастер 18+

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Триллер, драма

Элитный массажист становится главным подозреваемым в деле об исчезновении нескольких клиенток его салона. Все исчезнувшие — молодые девушки, стремящиеся выбраться из провинциальной глубинки в столицу, сделать карьеру моделей или просто стать дорогими содержанками.

Красная шапочка 12+

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Фэнтези, приключения, семейный

Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, взглянуть своим страхам в глаза и найти своё предназначение.