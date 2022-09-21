Около 500 домов Томска по-прежнему не подключены к отоплению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 500 домов в Томске до сих пор не подключены к отоплению. Из них 55 не подключены из-за повреждений на тепловых сетях, сообщили журналисту "КП-Томск" в компании "ТомскРТС".

"На данный момент 487 домов не подключены к отоплению, из них 55 из-за повреждений на тепловых сетях. Другие дома не подключены из-за иных причин, например, ТСЖ пока не подают заявку на включение в целях экономии", - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что почти 3 тысячи домов уже подключены к отоплению.

Напомним, что в Томске в 2022 году отопительный сезон стартовал 15 сентября.