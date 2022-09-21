Областной военкомат в Томске получил сообщение о минировании

В Томске 21 сентября Росгвардия оцепила областной военкомат из-за сообщения о минировании. Фото: Ксения Высотина

В Томске 21 сентября Росгвардия оцепила областной военкомат из-за сообщения о минировании. Как сообщил очевидец в редакцию "КП-Томск", из здания эвакуировали всех людей.

По словам свидетеля, возле военкомата на пр. Фрунзе, 6 на данный момент стоят несколько машин вневедомственной охраны, а на противоположной улице стоят около 20 человек, которых эвакуировали из здания.

"Людей, которые мимо здания проходят, просят идти по противоположной стороне", - добавил свидетель.

Также добавим, что по данным Яндекс.Карты на участке пр. Фрунзе от ул. Гагарина до ул. Крылова на данный момент затрудненное движение.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране.