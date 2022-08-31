Почти 14 тысяч первоклашек пойдут школу 1 сентября в Томской области

В Томске на линейку ко Дню знаний приду почти 14 тысяч первоклассников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске на линейку ко Дню знаний приду почти 14 тысяч первоклассников. А всего в школу 1 сентября пойдет более 128 тысяч учеников, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Первого сентября в 304 школах Томской области сядут за парты 128 145 учеников, в том числе 13 599 первоклассников", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что учебный год для школьников Томской области начнется в очном формате, школы будут работать с учетом действующих санитарных правил.

Также напомним, что каждая учебная неделя с 1 сентября в школах и колледжах Томской области будет начинаться с церемонии исполнения государственного гимна России и поднятия государственного флага.

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