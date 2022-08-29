В Томске 1 сентября будет тепло и дождливо

В Томске в День знаний будет дождливо, но тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске в День знаний будет дождливо, но тепло. Синоптики также обещают грозу, сообщил "КП-Томск" дежурный сотрудник метеорологии Томского гидрометцентра.

В Томской области 1 сентября синоптики прогнозируют ночную температуру от +9 до +15 градусов, а дневную - от +13 до +18, в северный районах - от +10, а в южных - от +21 до +26 градусов. Также днем ожидаются ливни и грозы.

В Томске погода будет примерно такой же. Ночная температура прогнозируется от +13 до +15, а дневная - от +23 до +25 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Помимо этого, в городе будет небольшой ветер.

Читайте также: "Гроза и +30 градусов": в Томске первая неделя сентября будет дождливой