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Общество29 августа 2022 9:35

В Томске 1 сентября будет тепло и дождливо

Также в городе ожидается гроза
Ксения Высотина
В Томске в День знаний будет дождливо, но тепло.

В Томске в День знаний будет дождливо, но тепло.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске в День знаний будет дождливо, но тепло. Синоптики также обещают грозу, сообщил "КП-Томск" дежурный сотрудник метеорологии Томского гидрометцентра.

В Томской области 1 сентября синоптики прогнозируют ночную температуру от +9 до +15 градусов, а дневную - от +13 до +18, в северный районах - от +10, а в южных - от +21 до +26 градусов. Также днем ожидаются ливни и грозы.

В Томске погода будет примерно такой же. Ночная температура прогнозируется от +13 до +15, а дневная - от +23 до +25 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Помимо этого, в городе будет небольшой ветер.

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